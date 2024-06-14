В Кремле призвали Киев задуматься и не путать мирные инициативы Путина с ультиматумом

Условия урегулирования украинского конфликта, о которых заявил российский лидер Владимир Путин, являются комплексной мирной инициативой, указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, глава российского государства не выдвигал Киеву ультиматум, как полагает Владимир Зеленский.

"Это действительно мирное предложение Путина. Речь идёт и о дальнейшем обсуждении гарантий безопасности. Это комплексное, очень глубокое и конструктивное предложение", — отметил Песков в беседе с газетой "Известия".

Как подчеркнул представитель Кремля, озвученные Путиным мирные инициативы подготовлены с учётом текущей ситуации, однако киевским властям необходимо понимать, что обстоятельства могут измениться. Весной 2022 года всё было по-другому, и тогда был подготовлен проект стамбульских соглашений, однако документ Украина отвергла по отмашке Британии.

"После этого сложилась другая ситуация. Нельзя не учитывать, как сказал президент, четырёх новых территорий, которые в соответствии с международным правом вошли в состав России. Дальше ситуация также будет иной, и здесь просто украинской стороне нужно задуматься", — заключил Песков.