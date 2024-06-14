В Кремле призвали Киев задуматься и не путать мирные инициативы Путина с ультиматумом
Песков: Путин озвучил мирную инициативу России по Украине, а не ультиматум
Условия урегулирования украинского конфликта, о которых заявил российский лидер Владимир Путин, являются комплексной мирной инициативой, указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, глава российского государства не выдвигал Киеву ультиматум, как полагает Владимир Зеленский.
"Это действительно мирное предложение Путина. Речь идёт и о дальнейшем обсуждении гарантий безопасности. Это комплексное, очень глубокое и конструктивное предложение", — отметил Песков в беседе с газетой "Известия".
Как подчеркнул представитель Кремля, озвученные Путиным мирные инициативы подготовлены с учётом текущей ситуации, однако киевским властям необходимо понимать, что обстоятельства могут измениться. Весной 2022 года всё было по-другому, и тогда был подготовлен проект стамбульских соглашений, однако документ Украина отвергла по отмашке Британии.
"После этого сложилась другая ситуация. Нельзя не учитывать, как сказал президент, четырёх новых территорий, которые в соответствии с международным правом вошли в состав России. Дальше ситуация также будет иной, и здесь просто украинской стороне нужно задуматься", — заключил Песков.
Напомним, 14 июня Путин на выступлении в МИД РФ назвал условия для мирных переговоров с Киевом. Для этого, по словам президента России, Украина должна вывести свои войска с территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. После этого и официального отказа Украины от планов вступления в НАТО огонь будет прекращён незамедлительно, заверил Путин. В офисе Зеленского отвергли предложения Путина по мирным переговорам, указав, что инициатива якобы предполагает отказ Киева от субъектности.
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