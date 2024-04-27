В Кремле раскрыли, почему Киев упустил "лучшее мирное соглашение" в 2022 году
Песков: Киев отказался подписать стамбульские соглашения из-за давления Лондона
РФ и Украина не смогли подписать соглашение в ходе переговоров в Стамбуле в 2022 году из-за давления Британии. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя сообщения немецких СМИ о том, что Киев назвал обсуждавшуюся сделку лучшей из возможных, но всё равно её не подписал.
"Документ был фактически парафирован. И всем хорошо известно из слов участника переговоров с украинской стороны, что именно стало причиной отказа украинцев дальше их (переговоры. — Прим. Life.ru) продолжать. Это было прямое давление со стороны Лондона. Об этом сообщил [глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид] Арахамия, всё остальное — это рассуждения", — отметил Песков в беседе с журналистами, призвав ориентироваться в этом вопросе на первоисточники.
По словам представителя Кремля, пока предпосылок для переговоров с Киевом нет. Он напомнил, что Украина сама запретила себе вести диалог с РФ.
Как сообщал Life.ru, весной 2022 года в Стамбуле стартовали российско-украинские переговоры, итогом которых стало согласование предварительной версии мирного договора. Но, как отмечал президент РФ Владимир Путин, диалог был сорван из-за вмешательства Запада, в том числе тогдашнего британского премьера Бориса Джонсона. Позднее Киев юридически запретил вести переговоры с действующими властями России. А недавно немецкая газета Die Welt раскрыла некоторые положения документа. Он обязывал Киев, в частности, восстановить русский язык в качестве второго государственного, отказаться от нацистской идеологии и вступления в НАТО. Члены украинской делегации подчёркивали, что это была лучшая сделка из возможных.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев