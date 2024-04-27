РФ и Украина не смогли подписать соглашение в ходе переговоров в Стамбуле в 2022 году из-за давления Британии. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя сообщения немецких СМИ о том, что Киев назвал обсуждавшуюся сделку лучшей из возможных, но всё равно её не подписал.

"Документ был фактически парафирован. И всем хорошо известно из слов участника переговоров с украинской стороны, что именно стало причиной отказа украинцев дальше их (переговоры. — Прим. Life.ru) продолжать. Это было прямое давление со стороны Лондона. Об этом сообщил [глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид] Арахамия, всё остальное — это рассуждения", — отметил Песков в беседе с журналистами, призвав ориентироваться в этом вопросе на первоисточники.