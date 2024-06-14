"Всё мало крови": В Госдуме оценили отказ Киева от мирного предложения Путина

Мирное предложение президента России Владимира Путина по Украине является дипломатическим ходом, который теперь не позволит собравшимся на "саммите мира" в Швейцарии говорить о том, что Россия недоговороспособна. Такое мнение в беседе с Life.ru высказал депутат Госдумы, первый зампредседателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв.

Парламентарий напомнил, что на украинскую конференцию в Швейцарии Россию не позвали, так как Владимир Зеленский решил устроить "междусобойчик с друзьями". Именно поэтому, добавил депутат, Путин и приехал сегодня в МИД, чтобы озвучить наши условия прекращения конфликта.

"Это именно дипломатический ход, который теперь собравшимся в Швейцарии не позволит говорить о том, что Россия недоговороспособна, — вот, пожалуйста, наши предложения. Другое дело, что Запад их вряд ли примет, только успела раскочегариться их военная промышленность, только разрешили бить своим оружием по российской территории, а тут на тебе — мир. Поэтому саммит в Швейцарии можно уже будет называть вовсе не мирным, а, наоборот, военным, так как им придётся искать способы продолжить боевые действия", — отметил Журавлёв.

В свою очередь депутат Александр Спиридонов назвал отказ Киева от мирного предложения Путина "бредовым". Парламентарий также подчеркнул, что советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк напоминает ему кровопийцу, "которому всё мало крови украинцев, и он хочет больше и больше". При этом у самого же Зеленского, который после 20 мая, согласно украинской конституции, занимает свой пост незаконно, дела очень плохи. По мнению Спиридонова, США уже сейчас держат его как пешку, которую они сольют, когда посчитают нужным.

"Его нелегитимность, если он будет подписывать соглашения, играет на руку США. Снесут Зеленского, поставят нового и будут играть в возможный отказ от договорённостей. Но это всё уже для нашего президента понятная стратегия", — резюмировал депутат.