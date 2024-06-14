"Довели до крайней точки": Захарова оценила отказ Киева от мирного предложения Путина
Захарова: Офис Зеленского хочет лишить украинцев реального шанса на мир
Отказ Офиса Владимира Зеленского от мирного предложения президента России Владимира Путина лишает украинский народ шанса на мир. Таким мнением поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Банковая уже довела Украину и украинцев до крайней точки. Подобными заявлениями хотят лишить граждан Украины реального шанса на мир", — приводит ТАСС слова Захаровой.
Как уже сообщал Life, ранее Путин во время выступления в МИД назвал условия для мирных переговоров с Украиной. Для этого, по словам главы государства, Киев должен вывести войска с территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Когда это будет сделано и когда официально Украина откажется от планов вступления в НАТО, огонь будет прекращён незамедлительно, заверил президент. К слову, в офисе Зеленского уже отвергли предложения Путина по мирным переговорам, заявив, что инициатива якобы предполагает отказ Киева от субъектности.
Telegram / МИД России