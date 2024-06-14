"Довели до крайней точки": Захарова оценила отказ Киева от мирного предложения Путина

Как уже сообщал Life, ранее Путин во время выступления в МИД назвал условия для мирных переговоров с Украиной. Для этого, по словам главы государства, Киев должен вывести войска с территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Когда это будет сделано и когда официально Украина откажется от планов вступления в НАТО, огонь будет прекращён незамедлительно, заверил президент. К слову, в офисе Зеленского уже отвергли предложения Путина по мирным переговорам, заявив, что инициатива якобы предполагает отказ Киева от субъектности.