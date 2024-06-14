Ушаков ответил на вопрос Life.ru о сроках мирных предложений Путина по Украине

Помощник Президента России Юрий Ушаков в беседе с Life.ru выразил надежду, что предложения Москвы по урегулированию конфликта на Украине будут рассмотрены в ближайшее время. Новые условия для мира ранее озвучил глава государства Владимир Путин.

Ушаков ответил на вопрос о сроках мирных предложений Путина по Украине. Видео © Life.ru

"Наши предложения выдвинуты сегодня. Есть возможность их в самое ближайшее время рассмотреть. Надеюсь, что так и будет сделано", — сказал Ушаков.