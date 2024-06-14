Ушаков ответил на вопрос Life.ru о сроках мирных предложений Путина по Украине
Ушаков надеется, что предложения Путина по Украине рассмотрят в ближайшее время
Помощник Президента России Юрий Ушаков в беседе с Life.ru выразил надежду, что предложения Москвы по урегулированию конфликта на Украине будут рассмотрены в ближайшее время. Новые условия для мира ранее озвучил глава государства Владимир Путин.
Ушаков ответил на вопрос о сроках мирных предложений Путина по Украине. Видео © Life.ru
"Наши предложения выдвинуты сегодня. Есть возможность их в самое ближайшее время рассмотреть. Надеюсь, что так и будет сделано", — сказал Ушаков.
Ранее Путин во время выступления в МИД назвал условия для мирных переговоров с Украиной. Для этого, по словам главы государства, Киев должен вывести войска с территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Когда это будет сделано и когда официально Украина откажется от планов вступления в НАТО, огонь будет прекращён незамедлительно, заверил президент.
Кадр из видео Life.ru