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14 июня, 11:06

Ушаков ответил на вопрос Life.ru о сроках мирных предложений Путина по Украине

Ушаков надеется, что предложения Путина по Украине рассмотрят в ближайшее время

Помощник Президента России Юрий Ушаков в беседе с Life.ru выразил надежду, что предложения Москвы по урегулированию конфликта на Украине будут рассмотрены в ближайшее время. Новые условия для мира ранее озвучил глава государства Владимир Путин.

Ушаков ответил на вопрос о сроках мирных предложений Путина по Украине. Видео © Life.ru

"Наши предложения выдвинуты сегодня. Есть возможность их в самое ближайшее время рассмотреть. Надеюсь, что так и будет сделано", — сказал Ушаков.

Ранее Путин во время выступления в МИД назвал условия для мирных переговоров с Украиной. Для этого, по словам главы государства, Киев должен вывести войска с территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Когда это будет сделано и когда официально Украина откажется от планов вступления в НАТО, огонь будет прекращён незамедлительно, заверил президент.

Путин раскрыл детали переговоров по урегулированию конфликта на Украине с зарубежным посредником
Путин раскрыл детали переговоров по урегулированию конфликта на Украине с зарубежным посредником
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Кадр из видео Life.ru

Александр Юнашев
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