Путин раскрыл детали переговоров по урегулированию конфликта на Украине с зарубежным посредником
Путин: Запад не принял услуги зарубежного посредника по Украине в марте 2022-го
️После того как российские войска заняли часть Херсонской и Запорожской областей, ряд стран Запада заявили о готовности к посредничеству, заявил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления в МИД. Лидер государства отметил, что наша сторона тогда приняла такие услуги от зарубежного лидера, который был с визитом в Москве 5 марта 2022 года. При этом глава государства не назвал его имени, но, согласно архивным новостям, в столицу в тот день прилетал тогдашний премьер-министр Израиля Нафтали Беннет.
Фрагмент выступления Путина в МИД России. Видео © Telegram / Зарубин
"Один из западных политиков находился с рабочим визитом в Москве 5 марта 2022 года, и мы его посреднические усилия приняли. Тем более, что он в ходе беседы ссылался на то, что заручился поддержкой лидеров Германии и Франции, а также высокопоставленных представителей США", — отметил президент.
Как рассказал Путин, тогда посредник, в частности, задал ему вопрос, почему Российская армия остаётся в Херсонской и Запорожской областях, утверждая при этом, что помогает Донбассу. На что российский лидер ему ответил, что Кремль не исключает суверенитета Украины за этими областями, но при этом у нас должна остаться сухопутная дорога в Крым. По словам Путина, после визита в Москву посредник отправился в Киев, чтобы передать условия, на которых российская сторона готова отвести войска из Херсонской и Запорожской областей, однако на Украине по указке западных кураторов услуги посредника не приняли. Более того, его ещё и обвинили в том, что он занимает пророссийские позиции.
Ранее в ходе выступления в МИД Путин заявил, что последствия кризиса на Украине столь значительны, что отзываются по всей планете. Также президент рассказал, как США используют европейцев в плане вооружений для ВСУ.
Life.ru / Павел Баранов