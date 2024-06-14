Путин раскрыл детали переговоров по урегулированию конфликта на Украине с зарубежным посредником

️После того как российские войска заняли часть Херсонской и Запорожской областей, ряд стран Запада заявили о готовности к посредничеству, заявил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления в МИД. Лидер государства отметил, что наша сторона тогда приняла такие услуги от зарубежного лидера, который был с визитом в Москве 5 марта 2022 года. При этом глава государства не назвал его имени, но, согласно архивным новостям, в столицу в тот день прилетал тогдашний премьер-министр Израиля Нафтали Беннет.

Фрагмент выступления Путина в МИД России. Видео © Telegram / Зарубин

"Один из западных политиков находился с рабочим визитом в Москве 5 марта 2022 года, и мы его посреднические усилия приняли. Тем более, что он в ходе беседы ссылался на то, что заручился поддержкой лидеров Германии и Франции, а также высокопоставленных представителей США", — отметил президент.