Путин: Новые территории навсегда с Россией, это не обсуждается
Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководством Министерства иностранных дел РФ в пятницу, 14 июня. Обложка © Life.ru / Павел Баранов
Новые территории навсегда с Россией, и это больше не может обсуждаться. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководством Министерства иностранных дел РФ в пятницу, 14 июня.
"Жители Херсонщины и Запорожья в ходе референдумов выразили свою позицию. Херсонская и Запорожская области, так же как и Донецкая и Луганская народные республики, вошли в состав РФ, и речи о нарушении нашего государственного единства быть не может... Вопрос навсегда закрыт и больше не обсуждается", — отметил он, подчеркнув, что "воля людей быть с Россией незыблема".
Ранее в МИД РФ исключили отказ страны от новых регионов в обмен на замороженные активы. Как подчеркнула официальный представитель ведомства Мария Захарова, Родиной Россия не торгует.