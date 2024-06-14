Путин: Новые территории навсегда с Россией, это не обсуждается

Новые территории навсегда с Россией, и это больше не может обсуждаться. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководством Министерства иностранных дел РФ в пятницу, 14 июня.

"Жители Херсонщины и Запорожья в ходе референдумов выразили свою позицию. Херсонская и Запорожская области, так же как и Донецкая и Луганская народные республики, вошли в состав РФ, и речи о нарушении нашего государственного единства быть не может... Вопрос навсегда закрыт и больше не обсуждается", — отметил он, подчеркнув, что "воля людей быть с Россией незыблема".