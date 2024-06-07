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Регион
7 июня, 07:30

"Много идей": Песков высказался о создании федерального округа из новых регионов и Крыма

Песков: Решений о создании нового федерального округа пока нет

Дмитрий Песков. Обложка © Фотобанк фонда "Росконгресс" / Игорь Родин

Дмитрий Песков. Обложка © Фотобанк фонда "Росконгресс" / Игорь Родин

Власти пока не принимали решение относительно создания федерального округа из новых регионов и Крыма. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя соответствующее заявление губернатора Запорожской области Евгения Балицкого.

"Много разных идей на этот счёт, но никаких решений не принималось", — сказал он в беседе с ТАСС.

Отвечая на вопрос, планируются ли объявления о подобном решении в ближайшее время, представитель Кремля отметил, что пока таких планов нет.

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Напомним, о возможности создания в РФ федерального округа Новороссия заявил 6 июня Евгений Балицкий. По его словам, в него могут войти Запорожская, Херсонская области, Крым, а также Луганская и Донецкая народные республики. Губернатор отметил, что решение позволит улучшить взаимодействие регионов с федеральным центром.

Матвей Константинов
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