"Много идей": Песков высказался о создании федерального округа из новых регионов и Крыма
Песков: Решений о создании нового федерального округа пока нет
Дмитрий Песков. Обложка © Фотобанк фонда "Росконгресс" / Игорь Родин
Власти пока не принимали решение относительно создания федерального округа из новых регионов и Крыма. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя соответствующее заявление губернатора Запорожской области Евгения Балицкого.
"Много разных идей на этот счёт, но никаких решений не принималось", — сказал он в беседе с ТАСС.
Отвечая на вопрос, планируются ли объявления о подобном решении в ближайшее время, представитель Кремля отметил, что пока таких планов нет.
Напомним, о возможности создания в РФ федерального округа Новороссия заявил 6 июня Евгений Балицкий. По его словам, в него могут войти Запорожская, Херсонская области, Крым, а также Луганская и Донецкая народные республики. Губернатор отметил, что решение позволит улучшить взаимодействие регионов с федеральным центром.