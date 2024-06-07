"Много идей": Песков высказался о создании федерального округа из новых регионов и Крыма

Власти пока не принимали решение относительно создания федерального округа из новых регионов и Крыма. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя соответствующее заявление губернатора Запорожской области Евгения Балицкого.

"Много разных идей на этот счёт, но никаких решений не принималось", — сказал он в беседе с ТАСС.

Отвечая на вопрос, планируются ли объявления о подобном решении в ближайшее время, представитель Кремля отметил, что пока таких планов нет.