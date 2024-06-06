ПМЭФ
Умерла Анастасия Заворотнюк
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 июня, 14:04

Балицкий: В России могут сформировать федеральный округ из новых регионов

Евгений Балицкий. Обложка © Kremlin.ru

Евгений Балицкий. Обложка © Kremlin.ru

В России могут создать новый федеральный округ, считает губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Соответствующее заявление он сделал на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По словам чиновника, в округ могут войти Донецкая, Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области, а также Крым.

"Я думаю, это должно быть в ближайшее время... Наверное, [назовут] Новороссия", — сказал Балицкий в беседе с РИА "Новости".

По словам главы региона, этот вопрос сейчас прорабатывается на федеральном уровне. Балицкий указал: необходимость создания нового федерального округа назрела, добавив, что это позволит улучшить взаимодействие с федеральным центром.

"Большая проблема": Гендиректор "Вкусно — и точка" объяснил, почему сеть не работает в новых регионах
"Большая проблема": Гендиректор "Вкусно — и точка" объяснил, почему сеть не работает в новых регионах

Ранее Правительство России распорядилось выделить денежную помощь владельцам малого и среднего бизнеса в новых регионах. Общий объём ассигнований достигнет 300 миллионов рублей. На поддержку могут рассчитывать бизнесмены, работающие в социально значимых сферах.

Матвей Константинов
  • Новости
  • ПМЭФ
  • Региональные власти
  • Политика
  • Крым, Республика
  • Запорожская область
  • Херсонская область
  • ЛНР
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров