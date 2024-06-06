Балицкий: В России могут сформировать федеральный округ из новых регионов

В России могут создать новый федеральный округ, считает губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Соответствующее заявление он сделал на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По словам чиновника, в округ могут войти Донецкая, Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области, а также Крым.

"Я думаю, это должно быть в ближайшее время... Наверное, [назовут] Новороссия", — сказал Балицкий в беседе с РИА "Новости".

По словам главы региона, этот вопрос сейчас прорабатывается на федеральном уровне. Балицкий указал: необходимость создания нового федерального округа назрела, добавив, что это позволит улучшить взаимодействие с федеральным центром.