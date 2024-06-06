"Большая проблема": Гендиректор "Вкусно — и точка" объяснил, почему сеть не работает в новых регионах

"Вкусно — и точка" пока не собирается выходить на рынки Донбасса, Новороссии и Крыма, заявил гендиректор сети ресторанов быстрого питания Олег Пароев. Общаясь с журналистами в кулуарах Петербурского международного экономического форума (ПМЭФ), он пояснил, что этому мешает ситуация в сфере безопасности.

"Сейчас мы не видим возможности, как мы можем обеспечить стабильность поставок и безопасность наших гостей. Это самая большая проблема... По той же самой причине [невозможно открытие в Крыму]", — сказал Пароев.