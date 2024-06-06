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Регион
6 июня, 12:21

"Большая проблема": Гендиректор "Вкусно — и точка" объяснил, почему сеть не работает в новых регионах

Гендиректор Пароев: "Вкусно — и точка" не планирует работать в новых регионах

Ресторан сети "Вкусно — и точка" в Воронеже. Обложка © ТАСС / Роман Демьяненко

Ресторан сети "Вкусно — и точка" в Воронеже. Обложка © ТАСС / Роман Демьяненко

"Вкусно — и точка" пока не собирается выходить на рынки Донбасса, Новороссии и Крыма, заявил гендиректор сети ресторанов быстрого питания Олег Пароев. Общаясь с журналистами в кулуарах Петербурского международного экономического форума (ПМЭФ), он пояснил, что этому мешает ситуация в сфере безопасности.

"Сейчас мы не видим возможности, как мы можем обеспечить стабильность поставок и безопасность наших гостей. Это самая большая проблема... По той же самой причине [невозможно открытие в Крыму]", — сказал Пароев.

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Ранее гендиректор Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи назвал ложью заявления о якобы массовом исходе иностранных компаний с российского рынка. Выступая на ПМЭФ, он заявил, что большинство из них продолжат работу, но "тихо сидят", не желая открыто говорить об этом.

Матвей Константинов
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