"Большая проблема": Гендиректор "Вкусно — и точка" объяснил, почему сеть не работает в новых регионах
Гендиректор Пароев: "Вкусно — и точка" не планирует работать в новых регионах
Ресторан сети "Вкусно — и точка" в Воронеже. Обложка © ТАСС / Роман Демьяненко
"Вкусно — и точка" пока не собирается выходить на рынки Донбасса, Новороссии и Крыма, заявил гендиректор сети ресторанов быстрого питания Олег Пароев. Общаясь с журналистами в кулуарах Петербурского международного экономического форума (ПМЭФ), он пояснил, что этому мешает ситуация в сфере безопасности.
"Сейчас мы не видим возможности, как мы можем обеспечить стабильность поставок и безопасность наших гостей. Это самая большая проблема... По той же самой причине [невозможно открытие в Крыму]", — сказал Пароев.
Ранее гендиректор Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи назвал ложью заявления о якобы массовом исходе иностранных компаний с российского рынка. Выступая на ПМЭФ, он заявил, что большинство из них продолжат работу, но "тихо сидят", не желая открыто говорить об этом.