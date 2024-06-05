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"Макдоналдс" проиграл суд по делу о булочках с двумя котлетами

Bloomberg: Суд ЕС лишил McDonald's прав на товарный знак куриного "Биг Мака"

5 июня, 13:00
Биг Мак. Обложка © Life.ru

Биг Мак. Обложка © Life.ru

Компания McDonald's проиграла суд и теперь лишилась в Европе прав на товарный знак на куриные версии популярных гамбургеров "Биг Мак". В судебном решении говорится, что компания не привела весомых доказательств в пользу своей позиции. Об этом пишет Bloomberg.

"Суд ЕС в Люксембурге постановил, что McDonald's не представила доказательств, подтверждающих использование ею маркировки для куриной продукции", — отмечается в материале.

"Биг Мак" — классический вид фастфуда, но с двумя куриными котлетами внутри. Такие булочки пользуются популярностью в основном в США и Британии. Судебные разбирательства начались ещё в 2019 году по иску ирландской сети быстрого питания Supermac's. McDonald's не смог доказать свои права на данный вид булочек. При этом вариант "Биг Мака" с говядиной судебных претензий не вызвал.

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Ранее сообщалось, что американская сеть быстрого питания McDonald's отреагировала на снижение доходов потребителей, подготовив им новое предложение — комбо за пять долларов. В набор войдут бургер, четыре наггетса, картофель фри и напиток.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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