Эндокринолог перечислила ужасные последствия постоянного поедания фастфуда

Ультраобработанная еда, которую обычно выбирают из-за того, что она дешевле и вкуснее, чем свежие продукты, может быть опасна, если её есть в больших количествах, предупредила в разговоре с РИА "ФедералПресс" диетолог и эндокринолог Анастасия Тараско.

"Такие продукты содержат большое количество энергии и имеют высокую энергетическую плотность, но в них мало полезных для организма веществ. Соответственно, чрезмерное употребление таких высококалорийных продуктов может привести к ожирению", — пояснила Тараско.

Она напомнила, что ультраобработанные продукты напичканы сахаром, усилителями вкусов, жирами и консервантами. При этом в них мало клетчатки, витаминов и микроэлементов. Если их постоянно есть, помимо ожирения можно "заработать" артериальную гипертензию, инфаркт, инсульт или воспалительные процессы вплоть до онкологии.