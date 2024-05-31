Эндокринолог перечислила ужасные последствия постоянного поедания фастфуда
Эндокринолог Тараско: Ультраобработанная пища приводит к онкологии
Ультраобработанная еда, которую обычно выбирают из-за того, что она дешевле и вкуснее, чем свежие продукты, может быть опасна, если её есть в больших количествах, предупредила в разговоре с РИА "ФедералПресс" диетолог и эндокринолог Анастасия Тараско.
"Такие продукты содержат большое количество энергии и имеют высокую энергетическую плотность, но в них мало полезных для организма веществ. Соответственно, чрезмерное употребление таких высококалорийных продуктов может привести к ожирению", — пояснила Тараско.
Она напомнила, что ультраобработанные продукты напичканы сахаром, усилителями вкусов, жирами и консервантами. При этом в них мало клетчатки, витаминов и микроэлементов. Если их постоянно есть, помимо ожирения можно "заработать" артериальную гипертензию, инфаркт, инсульт или воспалительные процессы вплоть до онкологии.
По мнению большинства врачей, питаться фастфудом не очень полезно. Ранее Life.ru рассказывал, как часто можно употреблять такую еду без вреда для здоровья. По словам специалиста, регулярное налегание на подобную пищу не только приводит к отёкам и набору веса, но и повышает риск заболеваний.
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