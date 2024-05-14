Диетолог раскрыла чудо-способ похудения на еде из фастфуда

Скинуть лишние килограммы можно, питаясь определённой едой из фастфуда. О действенном методе похудения рассказала американский диетолог и нутрициолог Кристен Карли.

Специалист пояснила, что необходимо заказывать блюда с большим количеством белка, клетчатки и избегать переедания. По её словам, лучшим ланчем считается сочетание классического бургера, яблочных долек и холодного чая без сахара.

"Классический бургер или чизбургер обеспечит вас белками и углеводами, но без лишних калорий, которые есть в сыре и майонезе. Яблочные дольки добавят клетчатку и натуральную сладость без сахара и жиров. Чай без сахара — это бескалорийный напиток, который обеспечит вас жидкостью. Такой ланч — это отличный баланс белков, углеводов и клетчатки, он вкусный, но при этом в меру калорийный", — подчеркнула Карли в беседе с New York Post.

Эксперт добавила, что при таком приёме пищи человек получит всего 250 килокалорий и 12 граммов белка. По словам диетолога, увеличение доли белка в рационе поможет скинуть лишние килограммы, так как продукты с ним насыщают и не дают быстро проголодаться.

Карли отметила, что не стоит добавлять в еду дополнительные ингредиенты в виде сыра или майонеза. Нутрициолог советует ограничиться солёными огурцами, кетчупом и луком.