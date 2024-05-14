Диетолог раскрыла чудо-способ похудения на еде из фастфуда
NYP: Классический бургер и яблочные дольки из фастфуда помогут похудеть
Скинуть лишние килограммы можно, питаясь определённой едой из фастфуда. О действенном методе похудения рассказала американский диетолог и нутрициолог Кристен Карли.
Специалист пояснила, что необходимо заказывать блюда с большим количеством белка, клетчатки и избегать переедания. По её словам, лучшим ланчем считается сочетание классического бургера, яблочных долек и холодного чая без сахара.
"Классический бургер или чизбургер обеспечит вас белками и углеводами, но без лишних калорий, которые есть в сыре и майонезе. Яблочные дольки добавят клетчатку и натуральную сладость без сахара и жиров. Чай без сахара — это бескалорийный напиток, который обеспечит вас жидкостью. Такой ланч — это отличный баланс белков, углеводов и клетчатки, он вкусный, но при этом в меру калорийный", — подчеркнула Карли в беседе с New York Post.
Эксперт добавила, что при таком приёме пищи человек получит всего 250 килокалорий и 12 граммов белка. По словам диетолога, увеличение доли белка в рационе поможет скинуть лишние килограммы, так как продукты с ним насыщают и не дают быстро проголодаться.
Карли отметила, что не стоит добавлять в еду дополнительные ингредиенты в виде сыра или майонеза. Нутрициолог советует ограничиться солёными огурцами, кетчупом и луком.
Тем не менее, по мнению большинства врачей, питаться фастфудом не очень полезно. Ранее Life.ru рассказывал, как часто можно употреблять такую еду без вреда для здоровья. По словам специалиста, регулярное налегание на подобную пищу не только приводит к отёкам и набору веса, но и повышает риск заболеваний.
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