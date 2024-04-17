Диетолог назвала допустимую месячную "норму" фастфуда

Частое налегание на фастфуд и другие богатые трансжирами блюда не только приводит к отёкам и набору веса, но и повышает риск заболеваний. Уберечь организм от проблем поможет сокращение доли вредной пищи в рационе и её замена на продукты с обилием клетчатки, поделилась диетолог Екатерина Казачкова.

"Наверное, один раз в две недели можно себе позволить съесть что-нибудь неполезное, если только это умещается в ваш суточный калораж. Фастфуд и другая вредная еда очень калорийны, поэтому не стоит есть её чаще", — рассказала собеседница радио Sputnik.

Вместо бургеров и хот-догов диетолог посоветовала есть овощи. Содержащиеся в них пищевые волокна питательны для микрофлоры. Кроме того, клетчатка будет абсорбировать часть трансжиров, заключила Казачкова.