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17 апреля, 04:25

Диетолог назвала допустимую месячную "норму" фастфуда

Диетолог Казачкова: Баловать себя вредной пищей можно не чаще двух раз в месяц

Частое налегание на фастфуд и другие богатые трансжирами блюда не только приводит к отёкам и набору веса, но и повышает риск заболеваний. Уберечь организм от проблем поможет сокращение доли вредной пищи в рационе и её замена на продукты с обилием клетчатки, поделилась диетолог Екатерина Казачкова.

"Наверное, один раз в две недели можно себе позволить съесть что-нибудь неполезное, если только это умещается в ваш суточный калораж. Фастфуд и другая вредная еда очень калорийны, поэтому не стоит есть её чаще", — рассказала собеседница радио Sputnik.

Вместо бургеров и хот-догов диетолог посоветовала есть овощи. Содержащиеся в них пищевые волокна питательны для микрофлоры. Кроме того, клетчатка будет абсорбировать часть трансжиров, заключила Казачкова.

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А если тяга к фастфуду стала постоянным явлением, значит, организму не хватает некоторых микроэлементов, рассказывал Life.ru ранее. Побороть зависимость от вредной пищи просто — для этого достаточно научиться распознавать сигналы своего тела.

Обложка ©

Unsplash / Louis Hansel

Илья Пушкарев
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