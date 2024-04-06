Бегом в аптеку: Названа проблема, о которой сигнализирует тяга к фастфуду и шоколаду
Врач Перевалова: Тяга к вредной пище говорит о дефиците ряда веществ в организме
Желание угостить себя вредной пищей вроде фастфуда, пирожных или всевозможных полуфабрикатов сигнализирует о нехватке в организме некоторых микроэлементов. О том, как расшифровать подобные сигналы нашего тела, рассказала диетолог Ольга Перевалова.
По словам врача, зачастую в этой ситуации человек осознаёт, что собирается съесть блюдо с усилителями вкуса, трансжирами и другой всевозможной "химозой" в составе. Однако тяга к вредному пересиливает инстинкты самосохранения. Таким образом организм намекает на дефицит полезных веществ. Их можно восполнить более полезной пищей. Например, желание съесть шоколадку свидетельствует о нехватке магния, который можно приобрести в аптеке. А если хочется солёного, достаточно выпить минеральной воды для восстановления электролитного обмена.
"Если хочется трансжиров, значит, организму не хватает хорошего, качественного жира. Это свежее сливочное и растительное масло — источники витаминов А, D и Е. Если хочется, допустим, пельменей, то, скорее всего, это реакция не на тесто, а на мясо. Значит, не хватает качественного белка. А он содержится, например, в яйцах", — перечислила Перевалова в беседе с радио Sputnik.
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