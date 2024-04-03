Названы основные ошибки худеющих, из-за которых лишний вес возвращается снова и снова

Весна уже за окном, и многие озаботились тем, чтобы сбросить накопленные за зиму килограммы. На первый взгляд — всё просто: чтобы терять вес, нужно получать меньше калорий, чем расходуется. Но спустя время возвращается зверский аппетит, а вместе с ним и килограммы. Это означает, что похудение проходило неправильно. Так считает врач-диетолог Дмитрий Семирядов. По его словам, главная ошибка худеющих — не учитывать первопричину набора лишних килограммов.

"Например, у человека может быть повышенный аппетит из-за снижения или повышения уровня кортизола на фоне стресса. Может быть дефицит витаминов, минералов, недостаток магния, цинка, хрома, железа, что тоже повышает аппетит. Усталость, истощение человека и его нервной системы на фоне стресса или других причин может приводить к тому, что у него просто будет мало сил на поддержание физической активности. Поэтому сначала надо убрать эти первопричины, которые повышают аппетит и снижают уровень энергии, а после этого уже избавляться от лишнего веса", — подчеркнул диетолог в беседе с радио Sputnik.

Тем, кто намерен сбросить лишний вес, нужно запастись знаниями. Например, пройти какую-нибудь обучающую программу по поводу снижения веса. Если нет серьёзных заболеваний, обратиться к грамотному тренеру и нутрициологу. Если есть заболевания и много избыточного веса, обратиться к врачам, которые с этим работают. Некоторым, возможно, потребуется консультация психотерапевта или психолога, резюмировал Семирядов.