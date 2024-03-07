Раскрыт секрет идеальной фигуры без диет и тренировок Эндокринолог Фетисова назвала способ худеть без диет 7 марта, 14:39 Похудеть можно без диет. Обложка © freepik

Диеты не всегда приносят нужный эффект, так как их трудно соблюдать постоянно и организм может начать запасать жиры впрок. Эндокринолог Надежда Фетисова рассказала телеканалу "Санкт-Петербург", что вполне можно обойтись без изнуряющих диетических программ.

"Когда у тебя прибавилось два-три килограмма, тут уже пора задуматься. В такой ситуации легко вернуться к прежнему весу, и лучше поддерживать свой вес в норме в течение всей жизни", — объяснила она.

Также всегда следует обращать внимание на калорийность продуктов, это должно войти в привычку. Например, пара килограммов легко уйдёт за неделю, если не налегать на сладкую и жирную пищу. Врач подчеркнула, что правильное питание должно стать постоянным, но без строгих ограничений и при этом важно следить, чтобы организм получал необходимые витамины.

Фетисова пояснила, что основной минус диет — это жёсткость и большое количество запретов, поэтому страдают обмен веществ и работа щитовидной железы. По её мнению, эти сбои дают обратный эффект — человек начинает вновь толстеть. Эндокринолог уверена, что здоровая кулинария — это не пара-тройка разрешённых продуктов, а множество прекрасных и лёгких блюд.

Ранее Life.ru писал, что многие мужчины и женщины в погоне за идеальной фигурой сидят на изнурительных диетах, не задумываясь о печальных последствиях для организма. Строгие ограничения могут привести к летальному исходу.

Авторы Татьяна Миссуми