Названы классические ошибки, которые приводят к срыву диет

Правильное питание играет важную роль в поддержании здоровья и веса. Но срывы во время диеты могут случаться, например, из-за того, что ограничения слишком строгие и их сложно соблюдать. Нужно помнить, что периодические отступления от диеты и возвращение к привычному питанию — это тоже часть процесса изменения пищевых привычек, объяснила диетолог Наталья Круглова.

"Сложно в один день, как это обычно бывает, с понедельника начать питаться по-другому. Пищевые привычки, с которыми человек жил долгое время, могут быть достаточно стойкими и закладываться ещё в детстве или подростковом возрасте. Поэтому менять их не всегда просто и этот процесс занимает определённое время", — рассказала врач в беседе с RuNews24.

По её мнению, постоянное голодание может привести к срыву. Во избежание этого важно, чтобы в рационе была достаточно объёмная, но при этом некалорийная пища, овощи и фрукты. Также важно питаться регулярно. В меню должны быть белковые продукты: белое мясо птицы, нежирная говядина, рыба, молочные продукты невысокой жирности и яйца. Не стоит исключать и цельнозерновые продукты, хотя их количество нужно ограничить на период снижения веса.

Чтобы сделать этот процесс приятнее, диетолог советует обратить внимание на вкус и разнообразие продуктов. Если они будут одинаковыми и невкусными, то это грозит отказом от диеты. Часто срыв происходит на сладкое, особенно если оно полностью под запретом. Круглова призывает ограничить его употребление, но не полностью выбрасывать из меню.

"Можно использовать небольшое количество сахара в день — пару шоколадных конфет, две штучки зефира или небольшое количество мороженого. Это поможет сделать процесс снижения веса более приятным и разнообразным", — заключила специалист.

