Больше белка, меньше жира: Россиянам рассказали, как не шокировать организм постной диетой

Резкий отказ от насыщенного рациона и переход к скромному меню с началом Великого поста не позволят организму подготовиться к дефициту калорий, предупредила диетолог Светлана Фадеева. Чтобы гастрономические перемены дались легко, ограничения необходимо вводить заранее, рассказала она Ura.ru.

В первую очередь, считает эндокринолог, следует сократить объём употребляемых жиров. Богатые жирами молочные продукты, мясо, соусы и блюда фастфуда придётся вычеркнуть из списка покупок. Вместо этого нужно налечь на высокобелковую пищу вроде куриной грудки, бобовых или грибов. Быстрые углеводы Фадеева посоветовала ограничить или исключить, а вот сложных и богатых клетчаткой углеводов призвала не бояться.

"Это цельнозерновые крупы, бурый рис, макароны из твёрдых сортов. К ним же относятся картофель, бобовые, фрукты и ягоды, хлеб и несладкая выпечка", — перечислила диетолог.