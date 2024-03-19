Почти половина россиян не будут менять рацион в Великий пост

Почти половина (46%) россиян не будут вносить изменения в свой рацион и придерживаться безгрешного поведения во время Великого поста. Соблюдать же ограничения в полном объёме пообещали лишь 6% граждан, сообщили в kp.ru.

Проведённый газетой опрос среди читателей показал, что впервые испытать силу воли и попробовать выдержать пост собираются 11% респондентов. Они не только исключат из меню некоторые продукты, но и будут следовать всем канонам праведного поведения: доброте, скромности, щедрости и остальным.

Оставшиеся 37% россиян признались, что не готовы отказаться от мяса и остальных привычных блюд из продуктов животного происхождения. Однако они сделают ставку на духовную составляющую поста и будут развивать в себе добродетель.