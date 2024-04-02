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2 апреля, 08:40

Россиянам объяснили, к каким проблемам со здоровьем может привести обычная жвачка

Диетолог Разарёнова: Жевательные резинки с заменителем сахара могут быть опасны

Жевательные резинки с заменителем сахара могут быть опасны. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Жевательные резинки с заменителем сахара могут быть опасны. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Навредить здоровью зубов могут всеми любимые жевательные резинки, особенно тем, кто ими злоупотребляет. Причина в том, что в них содержится сахар, который способствует развитию кариеса. Поэтому при покупке следует обращать внимание на состав и отдавать предпочтение изделиям, в которых используют сахарозаменители. Об этом предупредила врач-диетолог, гастроэнтеролог, терапевт Александра Разарёнова. Она добавила, что и заменитель — не панацея, некоторые из этих веществ также могут быть небезопасны для организма.

"Есть подсластители, которых лучше избегать. Например, аспартам вызывает споры в научном сообществе: некоторые исследования связывают его с риском развития различных нейродегенеративных и онкологических заболеваний. В ряде стран из-за предполагаемой связи с возможным развитием рака запрещён цикламат", — объяснила диетолог в беседе с радио Sputnik.

По её словам, с опаской нужно относиться и к таким искусственным заменителям, как сукралоза и ацесульфам калия. Хотя первый считается одним из самых безопасных, некоторые люди испытывают от него побочные эффекты, такие как головные боли или расстройство желудка. А ацесульфам калия может оказывать негативное воздействие на микрофлору кишечника, резюмировала врач.

Врач объяснила, почему мы всё это время неправильно жевали жвачку
Врач объяснила, почему мы всё это время неправильно жевали жвачку

Ранее стоматологи рассказали, сколько нужно жевать жевательную резинку, а ещё успокоили, что "Орбит" и "Дирол" не способны выдернуть пломбу, чего многие боятся из-за расхожего стереотипа. Если это всё же произошло, значит, человеку уже давно было пора попасть на приём к врачу.

Евгения Мосс
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