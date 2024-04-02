Россиянам объяснили, к каким проблемам со здоровьем может привести обычная жвачка

Навредить здоровью зубов могут всеми любимые жевательные резинки, особенно тем, кто ими злоупотребляет. Причина в том, что в них содержится сахар, который способствует развитию кариеса. Поэтому при покупке следует обращать внимание на состав и отдавать предпочтение изделиям, в которых используют сахарозаменители. Об этом предупредила врач-диетолог, гастроэнтеролог, терапевт Александра Разарёнова. Она добавила, что и заменитель — не панацея, некоторые из этих веществ также могут быть небезопасны для организма.

"Есть подсластители, которых лучше избегать. Например, аспартам вызывает споры в научном сообществе: некоторые исследования связывают его с риском развития различных нейродегенеративных и онкологических заболеваний. В ряде стран из-за предполагаемой связи с возможным развитием рака запрещён цикламат", — объяснила диетолог в беседе с радио Sputnik.

По её словам, с опаской нужно относиться и к таким искусственным заменителям, как сукралоза и ацесульфам калия. Хотя первый считается одним из самых безопасных, некоторые люди испытывают от него побочные эффекты, такие как головные боли или расстройство желудка. А ацесульфам калия может оказывать негативное воздействие на микрофлору кишечника, резюмировала врач.