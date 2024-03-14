Врач объяснила, почему мы всё это время неправильно жевали жвачку

Жевательная резинка для многих является незаменимым помощником, ведь она очищает полость рта, устраняет неприятный запах, стимулирует пищеварение, а некоторым даже помогает справиться со стрессом. Но при этом длительное её жевание может негативно сказаться на здоровье и привести к проблемам с суставами челюсти и зубами, предупредила врач-диетолог, гастроэнтеролог, терапевт Александра Разарёнова.

"Употребление жвачки стоит ограничивать 7–10 минутами. Постоянное жевание приводит к чрезмерному напряжению и утомлению мышц челюсти, что в конечном итоге может вызвать боли в челюсти, головные боли и даже стать причиной дисфункции височно-нижнечелюстного сустава. Кроме того, постоянное жевание жвачки может повредить эмаль зубов и привести к их износу", — объяснила специалист в интервью радио Sputnik.

По словам врача, злоупотребление жевательной резинкой может негативно отразиться на пищеварении, так как она стимулирует избыточное выделение желудочного сока, что может привести к повышенной кислотности и даже к раздражению слизистой оболочки желудка, пояснила диетолог.

Также специалист добавила, что частое жевание жвачки приводит к интенсивному механическому и химическому воздействию на слизистую оболочку рта и может вызывать её раздражение. При умеренном использовании у большинства людей не возникает проблем со здоровьем. Но если есть дискомфорт и какие-то негативные последствия или ощущения после употребления ощущаются, лучше проконсультироваться с врачом, заключила Разарёнова.