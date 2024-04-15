Диетолог объяснила, какую порцию можно съедать за раз язвенникам Врач Гридина: Перерывы между приёмами пищи не должны составлять более 4 часов 15 апреля, 11:58 Перерывы между приёмами пищи не должны составлять более четырёх часов. Обложка © Freepik.com

Заболевания, связанные с поражением желудка, пищевода, желчного пузыря, кишечника и поджелудочной железы, — не редкость в современном мире. Одним только гастритом страдают до 60% жителей планеты. Большую роль в лечении любого воспаления ЖКТ играет диета. Её подбирает врач, отталкиваясь от диагноза, поражённого отдела пищеварительного тракта, фазы заболевания и степени нарушения пищевого статуса. О том, как питаться, чтобы не навредить своему ЖКТ, Life.ru рассказала диетолог Наталия Гридина.

Есть и общие правила питания для пациентов. Первое и основное — это регулярность: перерывы между приёмами пищи не должны составлять более четырёх часов. При пятиразовом питании добавляется второй завтрак, а при шестиразовом — дополнительные завтрак и полдник. Наталия Гридина Диетолог medtech-сервиса Budu

При гастрите и язве из питания исключаются продукты, вредящие слизистой желудка: алкоголь, острое, жареное, кислое, копчёное. Также с этим заболеванием крайне не рекомендуется терпеть голод. В период ремиссии питаться нужно четыре-шесть раз в день, а при обострении — семь-восемь. Важно, чтобы порции были маленькими, по 150–250 граммов, так как большое количество еды в желудке удлиняет период переваривания, увеличивая секрецию желудочного сока, чем создаёт раздражение слизистых, предупреждает врач.

При язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки приёмы пищи должны быть частыми и дробными, так как частое питание способствует снижению и уменьшению болевых симптомов и других проявлений заболевания.

Также диета имеет наиболее важное значение при неэрозивной форме ГЭРБ (гастроэзофагеальной рефлюксной болезни). В этом случае лечебное питание тоже дробное, с небольшими по объёму порциями (300–500 мл) и частое — не менее пяти-шести раз в сутки.

Острые и хронические заболевания тонкой кишки (энтериты) и толстой (колиты) часто могут сочетаться, такое заболевание называется энтероколит. Цель питания при энтероколите — обеспечение организма полноценным питанием для нормализации обмена веществ и восстановление нарушенной функции кишечника.

Однако, несмотря на актуальные для всех заболеваний принципы, Гридина призвала помнить, что назначить правильную диету может только медицинский специалист, исходя из диагноза, состояния и возраста пациента.

А вот минералка при язве и гастрите практически бесполезна. Напиток действительно можно использовать как примитивный антацид благодаря содержанию соды. Однако больше он ничем не поможет.

Авторы Андрей Горяничев