Врач назвала фастфуд и газировку причиной вечно грязной головы

Неправильный рацион может быть причиной того, что волосы быстро становятся сальными и мыть их приходится каждый день. Об этом рассказала врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова.

По её словам, учёные выяснили, что ультраобработанные продукты, в том числе чипсы, печенье, полуфабрикаты и газировка, усиливают активность сальных желёз и повышают жирность кожи головы.

"Помимо подпорченного внешнего вида и настроения, возникают такие симптомы, как зуд, раздражение кожи и выпадение волос. К тому же все мы знаем, что фастфуд ещё и сокращает продолжительность жизни, приводя к развитию множества различных заболеваний", — отметила Павлова в своём телеграм-канале.

Впрочем, справиться с тягой к вредной еде оказалось легче, чем кажется, указала доктор. Так, недавнее исследование показало, что если сократить потребление сахара и жиров, организм сам начинает тянуться к здоровой пище, предпочитая гамбургеру свежий салат.