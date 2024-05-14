Врач назвала фастфуд и газировку причиной вечно грязной головы
Эндокринолог Павлова: Фастфуд и газировка могут быть причиной сальности волос
Неправильный рацион может быть причиной того, что волосы быстро становятся сальными и мыть их приходится каждый день. Об этом рассказала врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова.
По её словам, учёные выяснили, что ультраобработанные продукты, в том числе чипсы, печенье, полуфабрикаты и газировка, усиливают активность сальных желёз и повышают жирность кожи головы.
"Помимо подпорченного внешнего вида и настроения, возникают такие симптомы, как зуд, раздражение кожи и выпадение волос. К тому же все мы знаем, что фастфуд ещё и сокращает продолжительность жизни, приводя к развитию множества различных заболеваний", — отметила Павлова в своём телеграм-канале.
Впрочем, справиться с тягой к вредной еде оказалось легче, чем кажется, указала доктор. Так, недавнее исследование показало, что если сократить потребление сахара и жиров, организм сам начинает тянуться к здоровой пище, предпочитая гамбургеру свежий салат.
Ранее Life.ru писал, что в мозге нашли разгадку, почему одиноких женщин постоянно тянет на сладкое. Причина на самом деле может быть в отсутствии близкого человека.
Shutterstock / FOTODOM