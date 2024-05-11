McDonald's разработал дешёвое комбо для обнищавших американцев
NBC News: McDonald's готовит комбо за пять долларов из-за низких доходов людей
Американская сеть быстрого питания McDonald's отреагировала на снижение доходов потребителей, подготовив им новое предложение — комбо за пять долларов, передаёт телеканал NBC News. В набор войдут бургер, четыре наггетса, картофель фри и напиток.
"McDonald's работает над специальным комбо-предложением за пять долларов", — сообщает телеканал.
Ранее McDonald's изменил рецепт знаменитого "Биг Мака" и других бургеров. Причиной тому стала конкуренция других компаний. Теперь котлеты для популярного бургера готовят меньшими партиями, чтобы они более равномерно прожаривались.
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