McDonald's разработал дешёвое комбо для обнищавших американцев

Американская сеть быстрого питания McDonald's отреагировала на снижение доходов потребителей, подготовив им новое предложение — комбо за пять долларов, передаёт телеканал NBC News. В набор войдут бургер, четыре наггетса, картофель фри и напиток.

"McDonald's работает над специальным комбо-предложением за пять долларов", — сообщает телеканал.