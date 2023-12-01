McDonald’s ввёл кучу изменений в приготовление "Биг Мака", чтобы тот выглядел красивее

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's решила изменить рецепт знаменитого "Биг Мака" и других бургеров. Причиной тому стала конкуренция других компаний, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Так, например, теперь котлеты для популярного бургера будут готовиться меньшими партиями, чтобы они более равномерно прожаривались. При этом улучшится качество салата и солёных огурцов — они станут "более свежими", а сыр будет "лучше плавиться". Вместе с тем семена кунжута на обновлённой булочке бриошь отныне будут смотреться "разбросанными более хаотично", чтобы бургеры выглядели более "по-домашнему".

В общей сложности специалисты внесли в технологию приготовления бургеров свыше полсотни изменений, чтобы улучшить положение компании на рынке быстрого питания. Они, кстати, уже вступили в силу в Австралии, а теперь затронут почти 13,5 тысячи американских ресторанов. При этом беспокоиться о подорожании блюд не стоит — нововведения никак не повлияли на цены.