В меню ресторанов "Вкусно – и точка" появился аналог "Биг Мака"
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Российская сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно – и точка" добавила в меню аналог "Биг Мака". Теперь аналог легендарного бургера называется "Биг Хит".
"Их появления ждали с первого дня открытия сети, а рецептура разрабатывалась с осени 2022 года", — сообщили в компании.
В меню представлены два варианта блюда: классический бургер с двумя котлетами и двойной — с четырьмя котлетами. Кроме того, в пресс-службе рассказали, что для нового блюда был разработан специальный соус с одноимённым названием. "Биг Хит" можно будет заказать и в составе комбообедов, добавили в компании.
Ранее Лайф писал, что "Вкусно – и точка" подала заявку на регистрацию бренда в Казахстане.