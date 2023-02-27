В меню ресторанов "Вкусно – и точка" появился аналог "Биг Мака"

"Их появления ждали с первого дня открытия сети, а рецептура разрабатывалась с осени 2022 года", — сообщили в компании.

В меню представлены два варианта блюда: классический бургер с двумя котлетами и двойной — с четырьмя котлетами. Кроме того, в пресс-службе рассказали, что для нового блюда был разработан специальный соус с одноимённым названием. "Биг Хит" можно будет заказать и в составе комбообедов, добавили в компании.