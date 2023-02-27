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27 февраля, 07:50

В меню ресторанов "Вкусно – и точка" появился аналог "Биг Мака"

<p>Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Российская сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно – и точка" добавила в меню аналог "Биг Мака". Теперь аналог легендарного бургера называется "Биг Хит".

"Их появления ждали с первого дня открытия сети, а рецептура разрабатывалась с осени 2022 года", — сообщили в компании.

В меню представлены два варианта блюда: классический бургер с двумя котлетами и двойной — с четырьмя котлетами. Кроме того, в пресс-службе рассказали, что для нового блюда был разработан специальный соус с одноимённым названием. "Биг Хит" можно будет заказать и в составе комбообедов, добавили в компании.

Ранее Лайф писал, что "Вкусно – и точка" подала заявку на регистрацию бренда в Казахстане.

В Крыму поддержат "Вкусно — и точка" в случае прихода сети в регион

В Крыму поддержат "Вкусно — и точка" в случае прихода сети в регион

Максим Плетнёв
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