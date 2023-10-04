В сети "Вкусно — и точка" рассказали, на что выросли цены с 1 октября

Сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно — и точка" с 1 октября повысила цену на бургеры на 10%. Там отметили, что это вызвано ростом ставки налога на добавленную стоимость (НДС) на данное блюдо с 10% до 20%.

В компании напомнили, что бургеры являются основой меню, а стоимость многих позиций в линейке всегда была ниже, чем у конкурентов. В сети также указали, что принципом работы в любом случае остаётся сохранение доступных цен.