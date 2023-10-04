В сети "Вкусно — и точка" рассказали, на что выросли цены с 1 октября
"Вкусно — и точка": Рост цен с 1 октября на 10% касается только бургеров
Сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно — и точка" с 1 октября повысила цену на бургеры на 10%. Там отметили, что это вызвано ростом ставки налога на добавленную стоимость (НДС) на данное блюдо с 10% до 20%.
В компании напомнили, что бургеры являются основой меню, а стоимость многих позиций в линейке всегда была ниже, чем у конкурентов. В сети также указали, что принципом работы в любом случае остаётся сохранение доступных цен.
"Мы не планируем менять размер бургеров, компенсировать повышение ставки НДС за счёт других позиций в меню и, конечно, не готовы поступиться высочайшим качеством продукции", — сообщили в пресс-службе сети в беседе с ТАСС.
Ранее Лайф писал, что с 26 июня сеть ресторанов "Вкусно — и точка" повысила цены на 5–8%. Экономисты назвали такое решение справедливым, ведь себестоимость товаров растёт ежегодно. Специалисты подчёркивали, что отток покупателей оно вряд ли спровоцирует.
ТАСС / Егор Алеев