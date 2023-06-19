Экономист объяснил решение "Вкусно — и точка" повысить цены

Решение сети ресторанов "Вкусно — и точка" повысить цены является справедливым, ведь себестоимость товаров растёт ежегодно. Кроме того, нужно понимать, что санкции оказали влияние на логистику и другие бизнес-процессы, что также привело к росту цен. Об этом в беседе с Лайфом рассказал кандидат экономических наук, и.о. заведующего кафедрой экономики и предпринимательства Государственного университета просвещения Михаил Лавров.

"В таком повышении цен нет ничего необычного: себестоимость любых товаров, которые производятся в России, каждый год растёт из-за повышения тарифов ЖКХ, подорожания продукции у фермеров, бензина и прочего", — объяснил эксперт.

К тому же, продолжил Лавров, из-за влияния санкций выросли цены, связанные с бизнес-процессами, в том числе и с логистикой. Он отметил, что, по данным Росстата, инфляция за 2023 год пока составила лишь 3%, но это усреднённый показатель. К тому же есть проблема накопленного роста цен по 2022-му — около 12%. В прошлом году "Вкусно — и точка" показала значительные убытки при условии больших затрат, связанных с переходом к новому бренду. По словам Лаврова, странно было бы рассчитывать на то, что будет массовый рост числа клиентов, который позволил бы удержать цены за счёт объёмов продаж. Всё-таки, подчеркнул эксперт, доходы не так сильно растут, а уровень конкуренции остаётся на высоте.

"Так что обещанное повышение цен в целом справедливое. Если мы хотим видеть привычные продукты и напитки без сокращения веса или изменения рецептуры, то надо быть готовым за это заплатить небольшим повышением чека", — заключил Лавров.