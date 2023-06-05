"Вкусно – и точка" запустила доставку через своё приложение
Гендиректор "Вкусно – и точка" Пароев: Запущена доставка через своё приложение
Сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно – и точка" запустила доставку из собственного приложения. Как рассказал гендиректор компании Олег Пароев, сейчас она работает в Подмосковье и некоторых других российских регионах.
"Доставка позволяет пользоваться всеми преимуществами приложения, то есть получать баллы лояльности, а в будущем — списывать их для оплаты доставки, получать и использовать различные персонифицированные предложения, которые есть в приложении, но которые с нашими партнёрами использовать невозможно", — сказал Пароев в беседе с РИА "Новости".
Он отметил, что сейчас доставка работает в тестовом режиме, однако до конца года её планируют запустить уже во всех городах страны. Вместе с тем Пароев напомнил, что в феврале текущего года сеть вместе с партнёрами — Delivery Club и "Яндекс.Едой" — покрыла всю географию, где работала доставка "Макдоналдс". В регионах также подключили компанию Broniboy.
Ранее Лайф сообщал, что условия договора с "Макдоналдс" не позволяют российской компании "Вкусно – и точка" выйти на рынок Казахстана. Тем не менее сеть ресторанов быстрого питания может появиться в других государствах.
ТАСС / Егор Алеев