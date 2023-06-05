"Вкусно – и точка" запустила доставку через своё приложение

Сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно – и точка" запустила доставку из собственного приложения. Как рассказал гендиректор компании Олег Пароев, сейчас она работает в Подмосковье и некоторых других российских регионах.

"Доставка позволяет пользоваться всеми преимуществами приложения, то есть получать баллы лояльности, а в будущем — списывать их для оплаты доставки, получать и использовать различные персонифицированные предложения, которые есть в приложении, но которые с нашими партнёрами использовать невозможно", — сказал Пароев в беседе с РИА "Новости".