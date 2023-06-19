"Вкусно – и точка" повысит цены

Как уточняется, цены изменятся в связи с ростом себестоимости продукции. В то же время, отметили в пресс-службе, во "Вкусно – и точке" сохранятся более низкие цены, чем у конкурентов. Кроме того, компания разрабатывает различные акции и специальные предложения в приложении, пользуясь которыми можно выгодно приобретать продукцию. Как уточняет телеграм-канал Mash, повышение цен в кафе будет на 5–8%.