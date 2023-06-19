"Вкусно – и точка" повысит цены
Сеть ресторанов "Вкусно – и точка" повысит цены с 26 июня на 5-8%
Сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно – и точка" повысит цены в своих кафе. Они вырастут с 26 июня, сообщили в пресс-службе компании, передаёт ТАСС.
Как уточняется, цены изменятся в связи с ростом себестоимости продукции. В то же время, отметили в пресс-службе, во "Вкусно – и точке" сохранятся более низкие цены, чем у конкурентов. Кроме того, компания разрабатывает различные акции и специальные предложения в приложении, пользуясь которыми можно выгодно приобретать продукцию. Как уточняет телеграм-канал Mash, повышение цен в кафе будет на 5–8%.
Ранее сообщалось, что сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно – и точка" запустила доставку из собственного приложения. Как рассказал гендиректор компании Олег Пароев, сейчас она работает в Подмосковье и некоторых других российских регионах.
ТАСС / Егор Алеев