"Вкусно — и точка" предрекли потерю одной из главных фишек "Макдоналдса"

Рост цен в сети ресторанов быстрого питания "Вкусно — и точка" с 26 июня произошёл по ряду причин, но отток покупателей он вряд ли спровоцирует. Так считает омбудсмен ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов. Его слова приводит радио "Комсомольская правда".

На это, в частности, повлияло подорожание продукции и самостоятельный статус компании, вне зависимости от "Макдоналдса", работающего на весь мир.

"Вряд ли это спровоцирует резкий отток покупателей, однако люди будут чаще задумываться, стоит ли им переплачивать. Если раньше "Макдоналдс" был лоукостером с самой низкой ценой и оптимальным качеством, то теперь он рискует утратить эту особенность", — считает Миронов.