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1 июля, 12:06

"Вкусно — и точка" опровергла сообщения о решении не брать на работу подростков

ТАСС: "Вкусно — и точка" продолжает нанимать на работу 15-летних подростков

Сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно — и точка" продолжает брать на работу сотрудников с 15 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.

"Компания продолжает принимать на работу сотрудников с 15 лет и делает это в полном соответствии с трудовым законодательством, а также с учётом особенностей приёма на работу несовершеннолетних", — говорится в сообщении.

В компании пояснили, что если на момент подачи заявления в конкретном ресторане нет вакансии, подходящей для подростка, то соискатель может оставить заявку на сайте и получить сообщение по локациям, в которых эти позиции имеются.

В Ростове-на-Дону временно закрыли рестораны "Вкусно — и точка"

В Ростове-на-Дону временно закрыли рестораны "Вкусно — и точка"

Ранее сообщалось, что "Вкусно — и точка" решила больше не брать на работу подростков в связи с низкой ответственностью и недостаточной целеустремлённостью молодых людей.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Карпухин

Светлана Оперук
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