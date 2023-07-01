"Вкусно — и точка" опровергла сообщения о решении не брать на работу подростков

Сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно — и точка" продолжает брать на работу сотрудников с 15 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.

"Компания продолжает принимать на работу сотрудников с 15 лет и делает это в полном соответствии с трудовым законодательством, а также с учётом особенностей приёма на работу несовершеннолетних", — говорится в сообщении.

В компании пояснили, что если на момент подачи заявления в конкретном ресторане нет вакансии, подходящей для подростка, то соискатель может оставить заявку на сайте и получить сообщение по локациям, в которых эти позиции имеются.