"Вкусно — и точка" опровергла сообщения о решении не брать на работу подростков
ТАСС: "Вкусно — и точка" продолжает нанимать на работу 15-летних подростков
Сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно — и точка" продолжает брать на работу сотрудников с 15 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.
"Компания продолжает принимать на работу сотрудников с 15 лет и делает это в полном соответствии с трудовым законодательством, а также с учётом особенностей приёма на работу несовершеннолетних", — говорится в сообщении.
В компании пояснили, что если на момент подачи заявления в конкретном ресторане нет вакансии, подходящей для подростка, то соискатель может оставить заявку на сайте и получить сообщение по локациям, в которых эти позиции имеются.
Ранее сообщалось, что "Вкусно — и точка" решила больше не брать на работу подростков в связи с низкой ответственностью и недостаточной целеустремлённостью молодых людей.
ТАСС / Сергей Карпухин