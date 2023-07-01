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1 июля, 09:03

"Вкусно — и точка" решила больше не брать на работу подростков

Mash: "Вкусно — и точка" больше не будет брать на работу 15-летних подростков

Сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно — и точка" больше не будет брать на работу 15-летних подростков в связи с низкой ответственностью и недостаточной целеустремлённостью молодых людей. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Утверждается, что эксперимент с молодыми сотрудниками руководство компании признало неудачным. Как выяснилось, содержать юных работников в штате оказалось экономически невыгодно, а также "опасно — как для них, так и для процесса".

Аналитики изучили результаты работы подростков и выяснили, что 15-летние работники проявляют недопустимую халатность к технике безопасности, правилам и технологическим картам. Кроме того, часть таких сотрудников склонна к воровству. За все подобные недочёты отвечают менеджеры ресторанов, которые уже стали выражать недовольство этим экспериментом. В итоге руководство приняло решение отказаться от услуг подростков, не достигших 16 лет. При этом в самой компании заявили, что просто не всегда есть вакансии для молодых людей.

Также компания больше не анонсирует сотрудникам важные изменения, чтобы избежать утечек информации.

Экономист объяснил решение "Вкусно — и точка" повысить цены

Экономист объяснил решение "Вкусно — и точка" повысить цены

Ранее стало известно, что сеть ресторанов "Вкусно — и точка" повышает цены с 26 июня на 5–8%. При этом компания разрабатывает акции и спецпредложения в приложении, пользуясь которыми, можно выгодно приобретать продукцию.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Карпухин

Иван Косицын
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