"Вкусно — и точка" решила больше не брать на работу подростков

Сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно — и точка" больше не будет брать на работу 15-летних подростков в связи с низкой ответственностью и недостаточной целеустремлённостью молодых людей. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Утверждается, что эксперимент с молодыми сотрудниками руководство компании признало неудачным. Как выяснилось, содержать юных работников в штате оказалось экономически невыгодно, а также "опасно — как для них, так и для процесса".

Аналитики изучили результаты работы подростков и выяснили, что 15-летние работники проявляют недопустимую халатность к технике безопасности, правилам и технологическим картам. Кроме того, часть таких сотрудников склонна к воровству. За все подобные недочёты отвечают менеджеры ресторанов, которые уже стали выражать недовольство этим экспериментом. В итоге руководство приняло решение отказаться от услуг подростков, не достигших 16 лет. При этом в самой компании заявили, что просто не всегда есть вакансии для молодых людей.

Также компания больше не анонсирует сотрудникам важные изменения, чтобы избежать утечек информации.