"Вкусно — и точка" решила больше не брать на работу подростков
Mash: "Вкусно — и точка" больше не будет брать на работу 15-летних подростков
Сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно — и точка" больше не будет брать на работу 15-летних подростков в связи с низкой ответственностью и недостаточной целеустремлённостью молодых людей. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Утверждается, что эксперимент с молодыми сотрудниками руководство компании признало неудачным. Как выяснилось, содержать юных работников в штате оказалось экономически невыгодно, а также "опасно — как для них, так и для процесса".
Аналитики изучили результаты работы подростков и выяснили, что 15-летние работники проявляют недопустимую халатность к технике безопасности, правилам и технологическим картам. Кроме того, часть таких сотрудников склонна к воровству. За все подобные недочёты отвечают менеджеры ресторанов, которые уже стали выражать недовольство этим экспериментом. В итоге руководство приняло решение отказаться от услуг подростков, не достигших 16 лет. При этом в самой компании заявили, что просто не всегда есть вакансии для молодых людей.
Также компания больше не анонсирует сотрудникам важные изменения, чтобы избежать утечек информации.
Ранее стало известно, что сеть ресторанов "Вкусно — и точка" повышает цены с 26 июня на 5–8%. При этом компания разрабатывает акции и спецпредложения в приложении, пользуясь которыми, можно выгодно приобретать продукцию.
ТАСС / Сергей Карпухин