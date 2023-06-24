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24 июня, 13:56

В Ростове-на-Дону временно закрыли рестораны "Вкусно — и точка"

В Ростове-на-Дону временно закрыли все точки общепита "Вкусно — и точка". Как сообщает Mash со ссылкой на пресс-службу компании, это было сделано в целях безопасности сотрудников и посетителей.

В общей сложности в Ростове-на-Дону сегодня перестали работать 20 точек "Вкусно — и точка", ещё одна временно закрыта в Батайске. По информации телеграм-канала, также возможно закрытие ресторанов сети и в других городах.

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Ранее Лайф писал, что въезды в Ростов-на-Дону со стороны городов Аксай и Новочеркасск перекрыты спецтехникой. Глава региона Василий Голубев призвал воздержаться от поездок в центр, также он заявил об отмене массовых мероприятий в регионе.

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VK / "Вкусно — и точка"

Наталья Исакова
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