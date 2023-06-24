В Ростове-на-Дону временно закрыли рестораны "Вкусно — и точка"

В Ростове-на-Дону временно закрыли все точки общепита "Вкусно — и точка". Как сообщает Mash со ссылкой на пресс-службу компании, это было сделано в целях безопасности сотрудников и посетителей.

В общей сложности в Ростове-на-Дону сегодня перестали работать 20 точек "Вкусно — и точка", ещё одна временно закрыта в Батайске. По информации телеграм-канала, также возможно закрытие ресторанов сети и в других городах.