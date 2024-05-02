Диетолог рассказала, можно ли найти полезную еду в ресторанах фастфуда

Рестораны быстрого питания — не лучшее место для тех, кто заботится о своём здоровье. Тем не менее, если правильно выбирать блюда, можно снизить риски и минимизировать вред от фастфуда, считает диетолог, гастроэнтеролог, терапевт Александра Разаренова. По словам врача, стоит обращать внимание на позиции с низким содержанием жира и калорий.

"Остановитесь на опциях с грилем или запечёнными ингредиентами, такими как курица, рыба или овощи. Избегайте жареного, приготовленного во фритюре. Заказывайте блюда маленькими порциями, так вы сможете контролировать потребление калорий и избежать переедания", — посоветовала эксперт в беседе с радио Sputnik.

Доктор добавила, что также можно "модернизировать" блюдо, сократив количество углеводов в его составе и добавив больше овощей. Например, вместо двух половинок булочки попросить одну, выбрать цельнозерновую или вообще заменить её листьями салата. Вместо майонеза можно выбрать соус на основе йогурта или горчицы. Кроме того, в меню многих таких ресторанов есть разнообразные салаты, которые могут быть полезными: с большим количеством овощей, курицей, рыбой, с добавлением орехов и авокадо (здоровых жиров). Ну и, конечно, важно отказаться от напитков с сахаром.

"Замените газировку и сладкие напитки на воду, зелёный чай или другие низкокалорийные варианты. Это позволит избежать излишнего потребления сахара и калорий", — отметила диетолог.

Многие рестораны фастфуда предоставляют информацию о калорийности и питательной ценности своих блюд, её изучение поможет сделать правильный выбор, заключила Разаренова.