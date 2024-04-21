Эндокринолог предупредила, что любимая еда миллионов людей отшибает память Врач Павлова: Из-за фастфуда и выпечки ухудшается память 21 апреля, 05:52 Из-за фастфуда и выпечки ухудшается память. Обложка © Freepik.com/freepik

Любители фастфуда, сладостей и выпечки рискуют потерять память, причём этот процесс необратим. Об этом рассказала эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова.

"Фастфуд и выпечка ухудшают память. И это навсегда. Учёные считают, что проблемы с запоминанием почти невозможно устранить, если в подростковом возрасте злоупотреблять "мусорной пищей" — жирной, сладкой и мучной", — написала врач в телеграм-канале.

Она рассказала про эксперимент над молодыми крысами. Он показал, что вредная еда снижает уровень ацетилхолина — это нейромедиатор, который задействуется при обучении, концентрации внимания и возбуждении, помогает кодировать информацию. Крысы, которых посадили на жирное и сладкое, почти не получали сигналы от ацетилхолина, а потому хуже запоминали события. При этом их память не улучшал даже последующий переход на правильное питание.

"Учёные объясняют это тем, что юность — очень важный период в развитии мозга. Употребление "мусорной еды" в молодом возрасте способно серьёзно нарушить механизмы памяти", — добавила Павлова.

Кстати, ранее учёные из США, Австралии, Франции и Ирландии выяснили, что чипсы, газировка, выпечка и подобная вредная пища повышают риск более чем 30 заболеваний, в том числе онкологии. Они оказались вреднее табака.

Авторы Александра Вишнякова