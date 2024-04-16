Химик объяснила, как быстро надо съедать открытую пачку чипсов Химик Дроганова: Прогорклые чипсы грозят отравлением 16 апреля, 07:00 Прогорклые чипсы грозят отравлением. Обложка © Freepik.com/kamranaydinov

Старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Татьяна Дроганова.

Закрытая пачка чипсов может храниться в правильных условиях очень долго (производители указывают на упаковке срок годности 12 месяцев или даже больше). А открытая? Не существует правил или норм, регламентирующих срок хранения открытой пачки чипсов. И всё же открытые чипсы лучше не хранить, особенно в комнате. Татьяна Дроганова Старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения

В уже открытой упаковке или на тарелке чипсы могут подсохнуть, стать жёсткими и невкусными или же, наоборот, при повышенной влажности воздуха размягчатся и перестанут хрустеть. К тому же масло, которым они пропитываются при жарке, при неправильном хранении может прогоркнуть. Если чипсы неправильно хранились и прогоркли, употреблять их в пищу ни в коем случае не следует, даже если их срок годности не истёк или пачка только что открыта. Это грозит пищевым отравлением, предупредила химик.

Если переложить чипсы из открытой пачки в герметичный контейнер, можно до недели безопасно хранить их в прохладном месте без попадания прямых солнечных лучей. Один из способов такого безопасного хранения — в холодильнике. Но герметичный контейнер обязателен, в противном случае снеки будут поглощать влагу из окружающей среды и ароматы других продуктов, размягчаться и терять вкус, добавила Дроганова.

Если вы сами приготовили чипсы, то лучше есть их все сразу либо также хранить не дольше нескольких дней в герметичной таре в прохладном месте, рекомендует эксперт.

А ранее учёные из США, Австралии, Франции и Ирландии выяснили, что чипсы, газировка, выпечка и подобная вредная пища повышают риск более чем 30 заболеваний, в том числе онкологии. Они оказались вреднее табака.

Авторы Андрей Горяничев