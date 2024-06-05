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5 июня, 13:18

Глава Американской торговой палаты на ПМЭФ назвал ложью сообщения о массовом уходе компаний из РФ

Американская торговая палата: Большинство иностранных компаний остались в России

Большинство зарубежных компаний не покинули российский рынок и продолжают работать в стране, а сообщения об их массовом уходе из России оказались дезинформацией. Такое заявление во время выступления на ПМЭФ сделал президент и главный исполнительный директор Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи.

"Большинство наших компаний остались в России. Есть такая дезинформация, что все компании ушли и нет этих компаний. Они здесь, они работают, и хорошо работают. Мы просто тихо сидим, не хотим открыто заявлять, что мы все здесь", цитирует его ТАСС.

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Кстати, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для Москвы целью ПМЭФ является солидаризация с дружественными государствами и выстраивание сотрудничества на равных правах и взаимовыгодных условиях. Представитель Кремля отметил интерес, который мероприятие вызвало не только у отечественных предпринимателей, но и у иностранного бизнеса.

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Life.ru

Юрий Лысенко
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