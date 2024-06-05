Глава Американской торговой палаты на ПМЭФ назвал ложью сообщения о массовом уходе компаний из РФ

Большинство зарубежных компаний не покинули российский рынок и продолжают работать в стране, а сообщения об их массовом уходе из России оказались дезинформацией. Такое заявление во время выступления на ПМЭФ сделал президент и главный исполнительный директор Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи.

"Большинство наших компаний остались в России. Есть такая дезинформация, что все компании ушли и нет этих компаний. Они здесь, они работают, и хорошо работают. Мы просто тихо сидим, не хотим открыто заявлять, что мы все здесь", — цитирует его ТАСС.