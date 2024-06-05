Песков обозначил основную идею ПМЭФ Песков заявил, что Россия выступает за сотрудничество в новых мировых условиях 5 июня, 11:52 ПМЭФ пройдёт с 5 по 8 июня Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов

Москва демонстрирует своё желание солидаризироваться с дружествеными странами, выстраивая равноправное партнёрство и предлагая взаимовыгодные условия. Так определил суть Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Россия — это страна, которая развивается темпами выше среднемировых. Россия констатирует существенное изменение мировых политических и экономических условий. Россия выступает за сотрудничество, за деловое сотрудничество, основанное на равноправии, основанное на праве и на взаимовыгодной основе, и предлагает заинтересованным странам его предпринимать", — пояснил он.

Песков подчеркнул, что мероприятие оказалось интересно и отечественным, и заграничным предпринимателям. Кроме того, на форуме много чиновников разного уровня органов власти, что помогает напрямую выстраивать диалог между государством и бизнесом.

Авторы Татьяна Миссуми