Кабмин РФ объявил о выделении 300 млн рублей на помощь бизнесу в новых регионах

Владельцы малого и среднего бизнеса в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях получат денежную помощь из федерального бюджета. Соответствующее распоряжение Правительства РФ было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 3 июня.

В документе сказано, что общая сумма ассигнований достигнет 300 миллионов рублей. Из них по 120 миллионов будет распределено между Донецкой и Луганской народными республиками, тогда как на Запорожье и Херсонщину отведено по 30 миллионов.