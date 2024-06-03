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Регион
3 июня, 20:14

Кабмин РФ объявил о выделении 300 млн рублей на помощь бизнесу в новых регионах

Владельцы малого и среднего бизнеса в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях получат денежную помощь из федерального бюджета. Соответствующее распоряжение Правительства РФ было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 3 июня.

В документе сказано, что общая сумма ассигнований достигнет 300 миллионов рублей. Из них по 120 миллионов будет распределено между Донецкой и Луганской народными республиками, тогда как на Запорожье и Херсонщину отведено по 30 миллионов.

На господдержку могут рассчитывать бизнесмены, осуществляющие социально значимые виды деятельности. Субсидии должны получить не менее 1000 субъектов малого и среднего предпринимательства.

Новые налоговые вычеты могут ввести для жителей северных регионов России
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Ранее для жителей новых регионов стало доступно около 300 различных образовательных программ бесплатного переобучения. Шанс получить новую профессию выпал новоиспечённым россиянам благодаря нацпроекту "Демография".

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Telegram / Правительство России

Илья Пушкарев
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