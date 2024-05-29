Умерла Анастасия Заворотнюк
Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 мая, 15:38

Новые налоговые вычеты могут ввести для жителей северных регионов России

В "Деловой России" предложили ввести дополнительные налоговые вычеты на севере

В усовершенствованной налоговой системе могут появиться дополнительные вычеты для жителей северных регионов РФ. С таким предложением в беседе с SHOT выступил председатель "Деловой России" Алексей Репик.

Алексей Репик — о новых налоговых вычетах для северных регионов РФ. Видео © SHOT

Он пояснил, что стоимость жизни и зарплаты там выше, поэтому мера поможет привести ситуацию к "базовому уровню".

"Со стороны должна быть равномерная ситуация через систему вычетов. И поскольку диспропорция зарплат северных, где намного дороже жизнь, есть, то вычет может привести ситуацию к базовому уровню", — отметил Репик.

Что известно о проекте изменения налоговой системы с прогрессивной шкалой НДФЛ
Что известно о проекте изменения налоговой системы с прогрессивной шкалой НДФЛ

Накануне Минфин России внёс в правительство пакет инициатив по совершенствованию налоговой системы. Например, хотят ввести пятиступенчатую шкалу НДФЛ, согласно которой повышение налога на доходы физлиц коснётся только тех, кто получает от 200 000 рублей в месяц. Остальные россияне сохранят ставку в 13%. Многие уже оценили нововведения, например, представитель Кремля Дмитрий Песков назвал востребованными предложения по налоговым изменениям в России. Уже известно, что допсредства от налоговых изменений пойдут на развитие школ и больниц.

Обложка ©

Freepik

Матвей Константинов
  • Новости
  • Новости экономики
  • Политика России
  • Политика
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров