Новые налоговые вычеты могут ввести для жителей северных регионов России
В "Деловой России" предложили ввести дополнительные налоговые вычеты на севере
В усовершенствованной налоговой системе могут появиться дополнительные вычеты для жителей северных регионов РФ. С таким предложением в беседе с SHOT выступил председатель "Деловой России" Алексей Репик.
Алексей Репик — о новых налоговых вычетах для северных регионов РФ. Видео © SHOT
Он пояснил, что стоимость жизни и зарплаты там выше, поэтому мера поможет привести ситуацию к "базовому уровню".
"Со стороны должна быть равномерная ситуация через систему вычетов. И поскольку диспропорция зарплат северных, где намного дороже жизнь, есть, то вычет может привести ситуацию к базовому уровню", — отметил Репик.
Накануне Минфин России внёс в правительство пакет инициатив по совершенствованию налоговой системы. Например, хотят ввести пятиступенчатую шкалу НДФЛ, согласно которой повышение налога на доходы физлиц коснётся только тех, кто получает от 200 000 рублей в месяц. Остальные россияне сохранят ставку в 13%. Многие уже оценили нововведения, например, представитель Кремля Дмитрий Песков назвал востребованными предложения по налоговым изменениям в России. Уже известно, что допсредства от налоговых изменений пойдут на развитие школ и больниц.