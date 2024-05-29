Новые налоговые вычеты могут ввести для жителей северных регионов России

В усовершенствованной налоговой системе могут появиться дополнительные вычеты для жителей северных регионов РФ. С таким предложением в беседе с SHOT выступил председатель "Деловой России" Алексей Репик.

Алексей Репик — о новых налоговых вычетах для северных регионов РФ. Видео © SHOT

Он пояснил, что стоимость жизни и зарплаты там выше, поэтому мера поможет привести ситуацию к "базовому уровню".