Жители новых регионов могут принять участие в программах обучения по нацпроекту "Демография"

Около 300 различных образовательных программ бесплатного переобучения, реализуемых в рамках нацпроекта "Демография", доступно жителям новых регионов. Так, благодаря предоставлению грантов организациям, которые готовят необходимые профессиональные кадры для рынка труда, жители Донецкой и Луганской республик, а также Запорожской и Херсонской областей могут обучиться или повысить квалификацию по таким направлениям как 1С разработчик, Data-аналитик, юриспруденция, бухгалтерия, финансовый менеджмент, делопроизводство, оператор БПЛА, образование и многим другим.

"Всего более 100 тысяч человек, в том числе жители новых регионов, смогут приобрести новые профессиональные компетенции в этом году в рамках Программы бесплатного переобучения по нацпроекту „Демография“. Федеральные операторы предлагают различные образовательные программы по востребованным на рынке труда профессиям. Обучение проводят квалифицированные и опытные преподаватели ведущих вузов страны и образовательных организаций", - отметил заместитель руководителя Роструда Ян Талбацкий.

Принять участие в программе могут граждане в возрасте 50 лет и старше, инвалиды, лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, неработающие мамы детей дошкольного возраста, отдельные категории молодежи до 35 лет, участники СВО, безработные или находящиеся под риском увольнения граждане и др. Подробнее ознакомиться с программами обучения и подать заявку на участие можно на портале "Работа России" и по ссылке. Участие в программе бесплатное.