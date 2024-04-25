Голикова: Все показатели нацпроекта "Демография" по итогам 2023 года выполнены 25 апреля, 08:23 Татьяна Голикова. Обложка © Telegram / Правительство России

Все показатели национального проекта "Демография" по итогам 2023 года выполнены. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с регионами по итогам реализации нацпроекта.

"По итогам 2023 года выполнены все показатели национального проекта "Демография". Его реализация завершается в текущем году", — сказала она.

Так, по итогам минувшего года кассовое исполнение нацпроекта составило 99,9%, а за первый квартал 2024 года — 25,4%. Вице-премьер напомнила, что с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина этот нацпроект будет расширен и преобразован в нацпроект "Семья".

Напомним, Владимир Путин в Послании к Федеральному собранию заявил о запуске нацпроекта "Семья". В рамках этой программы продлят выплаты материнского капитала и программу семейной ипотеки, увеличат налоговый вычет на второго ребёнка до 2800 рублей в месяц, на третьего и каждого последующего ребёнка — до 6000 рублей в месяц.

Авторы Матвей Константинов