Медведчук назвал мирную инициативу Путина последним шансом для Украины
Виктор Медведчук. Обложка © ТАСС / Ирина Яковлева
У Украины есть последний шанс сохранить своё государство — это согласиться на предложенную президентом России Владимиром Путиным мирную инициативу. Об этом сообщил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
Он обратил внимание, что на данный момент Украиной руководит нелегитимный президент, в ней действуют антинародный режим и правовой нигилизм. По мнению Медведчука, такая страна не может считаться государством, пишет ТАСС.
"Владимир Путин предлагает вернуть украинцам государство, сделать его нейтральным, суверенным, демилитаризованным и денацифицированным", — перечислил Медведчук.
Он также высказался о том, что Владимиру Зеленскому невыгоден нейтральный статус республики, ведь он пожертвовал страной и её народом, чтобы удовлетворить собственные болезненные политические амбиции.
Напомним, план мирного разрешения конфликта на Украине президент РФ Владимир Путин предложил во время выступления в Министерстве иностранных дел России 14 июня. Согласно ему Киев должен вывести войска из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. После этого, а также того, как украинское руководство официально откажется от планов по вступлению в НАТО, российские военные немедленно остановят огонь. В офисе Зеленского от мирной инициативы сразу же отказались.