У Украины есть последний шанс сохранить своё государство — это согласиться на предложенную президентом России Владимиром Путиным мирную инициативу. Об этом сообщил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.

Он обратил внимание, что на данный момент Украиной руководит нелегитимный президент, в ней действуют антинародный режим и правовой нигилизм. По мнению Медведчука, такая страна не может считаться государством, пишет ТАСС.

"Владимир Путин предлагает вернуть украинцам государство, сделать его нейтральным, суверенным, демилитаризованным и денацифицированным", — перечислил Медведчук.

Он также высказался о том, что Владимиру Зеленскому невыгоден нейтральный статус республики, ведь он пожертвовал страной и её народом, чтобы удовлетворить собственные болезненные политические амбиции.