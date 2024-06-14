Зеленский отверг мирное предложение Путина
Зеленский назвал ультимативным мирное предложение Путина
Владимир Зеленский отверг предложения президента России Владимира Путина по завершению конфликта на Украине, назвав их "ультимативными посланиями".
"Это ультимативные послания, которые не отличаются от предыдущих", — приводит слова Зеленского агентство Reuters.
Как сообщал Life.ru, сегодня во время выступления в МИД РФ Путин назвал условия для мирных переговоров с Украиной. Он предложил Киеву вывести войска с территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Когда это будет сделано и когда официально Киев откажется от планов вступления в НАТО, огонь будет прекращён незамедлительно, заверил президент России. Он подчеркнул, что Москва предлагает не заморозку конфликта, а его прекращение. Тем не менее украинские власти поспешили отвергнуть предложение.
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