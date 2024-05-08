"Потерянный" Залужный объявился в Киеве и сразу стал его почётным гражданином

Валерий Залужный, который долго не появлялся на публике после отставки с должности главкома ВСУ, громко объявился в Киеве и стал почётным гражданином украинской столицы. Об этом заявил на заседании городского совета мэр Виталий Кличко. Он отметил, что Залужный удостоился такой чести "за личные заслуги во время обороны Киева и защиту суверенитета Украины". Позже фотография с награждением Залужного появилась в аккаунте Кличко.

Украинская певица Ирина Федишин опубликовала видео с Валерием Залужным. Видео © Instagram (заблокирован в России, принадлежат компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией) / Iryna Fedyshyn

Кроме того, фото и видео с бывшим главкомом опубликовала в своём аккаунте украинская певица и общественный деятель Ирина Федишин. Не без восторга она поведала, что Залужный подписал ей флаги, которые она будет разыгрывать среди фанатов в ходе своего турне.