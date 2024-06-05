Путин назвал срок, до которого США будут терпеть Зеленского

США будут терпеть Владимира Зеленского до весны будущего года, после чего его сменят. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств, которая проходит на полях ПМЭФ.

"Это непростая история. Закон надо принять, совершить определённые шаги. Сейчас у нас июнь 2024 года. Чтобы всё это сделать, мне кажется, нужен год, до весны, до начала как минимум следующего года его (Владимира Зеленского. — Прим. Life.ru) будут терпеть. Когда он всё сделает, скажут: "До свидания", — заявил Путин.