Путин назвал срок, до которого США будут терпеть Зеленского
Путин: США будут терпеть Зеленского до весны 2025 года, а потом поменяют
Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Life.ru
США будут терпеть Владимира Зеленского до весны будущего года, после чего его сменят. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств, которая проходит на полях ПМЭФ.
"Это непростая история. Закон надо принять, совершить определённые шаги. Сейчас у нас июнь 2024 года. Чтобы всё это сделать, мне кажется, нужен год, до весны, до начала как минимум следующего года его (Владимира Зеленского. — Прим. Life.ru) будут терпеть. Когда он всё сделает, скажут: "До свидания", — заявил Путин.
По словам российского лидера, у стран Запада уже даже есть несколько кандидатур, которые могли бы сменить Зеленского на его посту.
Напомним, Путин проводит встречу с иностранными журналистами в "Лахта-центре" в Санкт-Петербурге. В начале мероприятия российский лидер отметил, что власти США совершают множество ошибок, причём не только политических, но и экономических. Он также добавил, что Америку не интересует благосостояние Украины, Вашингтону важны лишь собственное величие и лидирующие позиции.