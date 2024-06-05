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5 июня, 20:21

Путин назвал срок, до которого США будут терпеть Зеленского

Путин: США будут терпеть Зеленского до весны 2025 года, а потом поменяют

Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Life.ru

США будут терпеть Владимира Зеленского до весны будущего года, после чего его сменят. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств, которая проходит на полях ПМЭФ.

"Это непростая история. Закон надо принять, совершить определённые шаги. Сейчас у нас июнь 2024 года. Чтобы всё это сделать, мне кажется, нужен год, до весны, до начала как минимум следующего года его (Владимира Зеленского. — Прим. Life.ru) будут терпеть. Когда он всё сделает, скажут: "До свидания", — заявил Путин.

По словам российского лидера, у стран Запада уже даже есть несколько кандидатур, которые могли бы сменить Зеленского на его посту.

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Напомним, Путин проводит встречу с иностранными журналистами в "Лахта-центре" в Санкт-Петербурге. В начале мероприятия российский лидер отметил, что власти США совершают множество ошибок, причём не только политических, но и экономических. Он также добавил, что Америку не интересует благосостояние Украины, Вашингтону важны лишь собственное величие и лидирующие позиции.

Анатолий Симоненко
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