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Регион
5 июня, 19:36

Путин: Бои на Украине прекратятся спустя 2–3 месяца после отмены поставок США

Боевые действия на Украине могут прекратиться через 2–3 месяца. Такое заявление сделал президент Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств, которая проходит на полях ПМЭФ. Глава государства отметил, что конфликт можно завершить, если США перестанут финансировать террористический режим Киева.

"Могу сказать то, что когда-то сказал господину [Джо] Байдену, он мне присылал письмо, и я ему написал. Если вы хотите прекратить боевые действия на Украине, перестаньте поставлять оружие на Украину. Вот и всё. И боевые действия прекратятся через 23 месяца", — сказал российский лидер.

Путин заявил, что Россия будет работать с любым президентом, которого изберут американцы
Путин заявил, что Россия будет работать с любым президентом, которого изберут американцы

Напомним, сегодня Путин встретился с иностранными журналистами в "Лахта-центре" в Петербурге. В начале мероприятия российский лидер отметил, что власти США совершают множество ошибок, причём не только политических, но и экономических. Он также добавил, что Америку не интересует благосостояние Украины, Вашингтону важно лишь собственное величие и лидирующие позиции.

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Life.ru

Александра Мышляева
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