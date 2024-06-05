Путин: Бои на Украине прекратятся спустя 2–3 месяца после отмены поставок США

Боевые действия на Украине могут прекратиться через 2–3 месяца. Такое заявление сделал президент Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств, которая проходит на полях ПМЭФ. Глава государства отметил, что конфликт можно завершить, если США перестанут финансировать террористический режим Киева.

"Могу сказать то, что когда-то сказал господину [Джо] Байдену, он мне присылал письмо, и я ему написал. Если вы хотите прекратить боевые действия на Украине, перестаньте поставлять оружие на Украину. Вот и всё. И боевые действия прекратятся через 2–3 месяца", — сказал российский лидер.