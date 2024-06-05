Путин: Бои на Украине прекратятся спустя 2–3 месяца после отмены поставок США
Боевые действия на Украине могут прекратиться через 2–3 месяца. Такое заявление сделал президент Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств, которая проходит на полях ПМЭФ. Глава государства отметил, что конфликт можно завершить, если США перестанут финансировать террористический режим Киева.
"Могу сказать то, что когда-то сказал господину [Джо] Байдену, он мне присылал письмо, и я ему написал. Если вы хотите прекратить боевые действия на Украине, перестаньте поставлять оружие на Украину. Вот и всё. И боевые действия прекратятся через 2–3 месяца", — сказал российский лидер.
Напомним, сегодня Путин встретился с иностранными журналистами в "Лахта-центре" в Петербурге. В начале мероприятия российский лидер отметил, что власти США совершают множество ошибок, причём не только политических, но и экономических. Он также добавил, что Америку не интересует благосостояние Украины, Вашингтону важно лишь собственное величие и лидирующие позиции.
Life.ru