Путин: США не интересует Украина, их интересует собственное величие

"Украина-то в Соединённых Штатах никого не интересует. Интересует величие Соединённых Штатов, которые борются не за Украину и за украинский народ, а за своё величие и за своё лидерство. И ни в коем случае не хотят допустить какого бы то ни было успеха России, потому что считают, что в этом случае будет нанесён ущерб лидерству США. В этом весь смысл того, что делают США", — сказал российский лидер.