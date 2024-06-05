Путин: США не интересует Украина, их интересует собственное величие
Америку не интересует благосостояние украинского народа, США важно лишь собственное величие и лидирующие позиции. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств, которая проходит на полях ПМЭФ.
"Украина-то в Соединённых Штатах никого не интересует. Интересует величие Соединённых Штатов, которые борются не за Украину и за украинский народ, а за своё величие и за своё лидерство. И ни в коем случае не хотят допустить какого бы то ни было успеха России, потому что считают, что в этом случае будет нанесён ущерб лидерству США. В этом весь смысл того, что делают США", — сказал российский лидер.
Напомним, сегодня Путин проводит встречу с зарубежными журналистами в "Лахта-центре" в Санкт-Петербурге. В начале мероприятия российский лидер отметил, что власти США совершают ошибки одну за другой, причём не только в международной политике, но и в экономической. Он также заявил, что Россия и Белоруссия решают сложности в отношениях, исходя из интересов двух народов.
Life.ru